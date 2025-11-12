Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 12 de noviembre de 2025

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Panamá (Fedecamaras), estuvo en Cuarto Poder para dar detalles de la elección del nuevo diseño del sello Hecho en Panamá, que identificará los productos panameños en el mercado internacional.

También nos acompañó el profesor Augusto Knight, quien lidera el Club de Lucha Los Leones del Oeste, indicando que les están solicitando la llave del gimnasio en el que entrenan en Arraiján, lo que afectaría el proceso de preparación de varios atletas.