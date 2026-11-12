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Cuarto Poder: 12 de noviembre de 2026

Este jueves en Cuarto Poder se habló sobre los alcances del Acuerdo Municipal 316, que establece la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, junto a José Isturaín, subdirector de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, y el abogado Harmodio Harris. Además, Kevin Rodríguez, de Jóvenes Unidos por la Educación, brindó detalles sobre el lanzamiento del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2027.