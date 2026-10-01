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Cuarto Poder: 1 de octubre de 2026

Este jueves en Cuarto Poder se hizo un análisis sobre la discusión en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional del primer debate del proyecto de ley que busca regular el servicio de electricidad en Panamá, junto a Rafael Jaén Williamson, expresidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede). El abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, analizó el Informe Final y Recomendaciones de la Comisión Interministerial conformada para evaluar el futuro de la mina de cobre, entregado al presidente de la República, José Raúl Mulino. Además, el abogado Nelson Robles hizo referencia al tema de los requisitos para optar por la idoneidad y detalló que han sido presentados ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que buscan “establecer que aquellos requisitos que estableció la Ley 500 se pueda ampliar el concepto para que se protejan los derechos de aquellos que están estudiando la carrera de la abogacía”.