Cuarto Poder: 13 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, con quien conversamos sobre las reformas a la Ley de Descentralización y sobre los fondos que actualmente reciben los gobiernos locales.

También estuvo con nosotros la directora ejecutiva de la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar, Cristina Thayer, para hablar sobre el proyecto que busca la implementación de la mezcla de gasolina con bioetanol.