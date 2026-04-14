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Cuarto Poder: 14 de abril de 2026

En Cuarto Poder conversamos con José Vega, experto en temas sobre ciberseguridad y derecho informático, sobre las amenazas y recientes ciberataques contra bases de datos de entidades panameñas.

También nos acompañaron Larabel González, de la Fundación Tu Carrera, y David Aguilar, gerente de Asuntos Académicos de Ciudad del Saber, quienes invitaron a estudiantes y padres de familia a participar en la Feria Vocacional Tu Carrera a realizarse el 17 y 18 de abril.