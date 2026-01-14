Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 14 de enero de 2026

En Cuarto Poder abordamos la crisis de basura en San Miguelito.

Conversamos con el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, sobre la reunión que sostuvo el martes 13 de enero con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio en Washington.

Nos acompañó el abogado Justino González, y Vanessa Elizabeth Vergara y Miguel Palma, quienes fungen como jueces de paz y quienes denuncian que el Ministerio de Gobierno no cumplió con el proceso de transición para el traspaso de la Justicia Comunitaria de Paz.