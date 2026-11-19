Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 19 de noviembre de 2026

En la edición de Cuarto Poder de este 19 de noviembre el representante de Bella Vista, César Kiamco, habló sobre el acuerdo municipal 316 sobre aceras y espacios públicos en el distrito de Panamá y abordó las adecuaciones que se están analizando en la mesa técnica como el tema de las multas. También se realizó un análisis sobre la histórica cumbre trilateral entre los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump y Rusia Vladimir Putin.