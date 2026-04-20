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Cuarto Poder: 20 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, con quien conversamos sobre la situación actual del colectivo, la reciente elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE) y sobre la carta enviada por el presidente del colectivo al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para que se incluya en agenda la juramentación del expresidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

También estuvo con nosotros Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), quien explicó la caída de ventas en el sector inmobiliario y el impacto del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).