Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 24 de noviembre de 2025

En Cuarto Poder analizamos junto a Danilo Toro las declaraciones que dio en Costa Rica el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en las que reveló que advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que “prendería el país” si no lo dejaban correr como candidato presidencial en las Elecciones Generales del 2024, las cuales ganó.

Nos acompañó Elisa Suárez, representante del sector privado en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), quien explicó por qué votó a favor de una propuesta relacionada con el apoyo a los candidatos de libre postulación.

También conversamos con Nehemías Jaén, politólogo y excónsul de Panamá en Shanghái, sobre el viaje de diputados panameños a Taiwán.