Cuarto Poder: 29 de octubre de 2025

En Cuarto Poder estuvo como invitada Nivia Rossana Castrellón, quien dio detalles de un informe llamado “Educación Mortal” presentado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, sobre la muerte de estudiantes por ahogamiento en zonas comarcales.

También estuvo Eduardo Hill con quien conversamos sobre la situación legal del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).