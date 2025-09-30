Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 30 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder analizamos la situación del transporte público en Panamá y el negociado detrás de los cupos.

Nos acompañó la diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, con quien conversamos sobre el proyecto de ley antibotellas.

También estuvo como invitado el abogado Juan Carlos Araúz para abordar sobre lo que implica la instalación de paneles arbitrales relacionados a reclamos presentados contra Panamá por el proyecto de cobre en Donoso y sobre el veto al proyecto de ley sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá.