Panamá Cuarto Poder - 7 de abril de 2026 - 10:41
Cuarto Poder: 7 de abril de 2026
En Cuarto Poder nos acompañó Julio Trelles, de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña, para hablar sobre el impacto de la reactivación de algunas operaciones en la mina de cobre de Donoso.
También estuvo con nosotros el representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, con quien conversamos sobre la recolección de basura en el distrito de San Miguelito y sobre la Ley de Descentralización.
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