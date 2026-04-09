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Cuarto Poder: 9 de abril del 2026

En Cuarto Poder analizamos lo ocurrido en la Asamblea Nacional con el proceso de elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, en el que resultó electa la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo.

Nos acompañó Ricardo López Polo, del Colegio Nacional de Profesionales de Policía y experto en inteligencia de datos de fuentes abiertas, con quien hablamos sobre el impacto de la guerra en Irán.