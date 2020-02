View this post on Instagram

Se acerca el gran Festival de Cometas y Panderos 2020 organizado por @aprochipa . . . Nuevas atracciones, deliciosas comidas, premios, una estación para hidratar a tu mascota en fin un día 100% familiar. Ven con toda tu familia y mascota y pasa un #BuenMomento en @panamapacifico #Panamá #Cometas #Panderos #añonuevochino