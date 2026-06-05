Panamá Cultura -  5 de junio de 2026 - 10:03

EL MAC Panamá celebró la segunda edición de "Mujeres Transformadoras"

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) celebró la segunda edición de “Mujeres Transformadoras

MAC celebró la segunda edición de “Mujeres Transformadoras”

MAC celebró la segunda edición de “Mujeres Transformadoras”

Cortesía

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) celebró la segunda edición de “Mujeres Transformadoras”: un encuentro pensado para reunir a mujeres vinculadas al arte, la cultura, el sector público y la empresa privada, en una jornada que reconoce el impacto real que distintas mujeres continúan generando desde el liderazgo, la gestión, la creación y la toma de decisiones en el país.

Esta iniciativa nace como un espacio de conversación y conexión entre mujeres que, desde sus prácticas, iniciativas y trayectorias, están moviendo el ecosistema cultural y social panameño.

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En esta segunda edición participaron mujeres líderes provenientes de diversos ámbitos.

En esta segunda edición participaron mujeres líderes provenientes de diversos ámbitos.

La actividad buscó propiciar encuentros que fortalezcan vínculos, impulsen colaboraciones y abran nuevas posibilidades de intercambio entre diferentes generaciones, disciplinas y sectores.

En esta segunda edición participaron mujeres líderes provenientes de diversos ámbitos profesionales, incluyendo representantes del cuerpo diplomático, instituciones académicas, organizaciones sociales, fundaciones y empresas privadas, quienes, desde sus respectivos sectores, contribuyen al desarrollo social, cultural, educativo y comunitario del país.

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El encuentro parte de una mirada amplia y transversal.

El encuentro parte de una mirada amplia y transversal.

El encuentro parte de una mirada amplia y transversal: cómo el liderazgo femenino sigue influyendo en la construcción de proyectos, plataformas y oportunidades que transforman activamente distintos sectores del país. A través de conversaciones y momentos de intercambio, las participantes compartieron reflexiones sobre gestión, creatividad, representación, sostenibilidad y los desafíos que atraviesan sus experiencias profesionales.

Con iniciativas como esta, el MAC Panamá reafirma su interés en seguir construyendo espacios de diálogo y encuentro que activen conversaciones relevantes para la comunidad cultural, promoviendo una escena más conectada, diversa y colaborativa.

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El MAC Panamá reafirma su interés en seguir construyendo espacios de diálogo.

El MAC Panamá reafirma su interés en seguir construyendo espacios de diálogo.

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