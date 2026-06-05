EL MAC Panamá celebró la segunda edición de "Mujeres Transformadoras"

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá ( MAC Panamá) celebró la segunda edición de “Mujeres Transformadoras”: un encuentro pensado para reunir a mujeres vinculadas al arte, la cultura, el sector público y la empresa privada, en una jornada que reconoce el impacto real que distintas mujeres continúan generando desde el liderazgo, la gestión, la creación y la toma de decisiones en el país.

Esta iniciativa nace como un espacio de conversación y conexión entre mujeres que, desde sus prácticas, iniciativas y trayectorias, están moviendo el ecosistema cultural y social panameño.

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DSC00856 En esta segunda edición participaron mujeres líderes provenientes de diversos ámbitos. Cortesía

La actividad buscó propiciar encuentros que fortalezcan vínculos, impulsen colaboraciones y abran nuevas posibilidades de intercambio entre diferentes generaciones, disciplinas y sectores.

En esta segunda edición participaron mujeres líderes provenientes de diversos ámbitos profesionales, incluyendo representantes del cuerpo diplomático, instituciones académicas, organizaciones sociales, fundaciones y empresas privadas, quienes, desde sus respectivos sectores, contribuyen al desarrollo social, cultural, educativo y comunitario del país.

DSC00848 El encuentro parte de una mirada amplia y transversal. Cortesía

El encuentro parte de una mirada amplia y transversal: cómo el liderazgo femenino sigue influyendo en la construcción de proyectos, plataformas y oportunidades que transforman activamente distintos sectores del país. A través de conversaciones y momentos de intercambio, las participantes compartieron reflexiones sobre gestión, creatividad, representación, sostenibilidad y los desafíos que atraviesan sus experiencias profesionales.

Con iniciativas como esta, el MAC Panamá reafirma su interés en seguir construyendo espacios de diálogo y encuentro que activen conversaciones relevantes para la comunidad cultural, promoviendo una escena más conectada, diversa y colaborativa.