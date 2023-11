El show de la Teacher Aileth llega al teatro La Plaza

Pero, este no es solo un espectáculo musical, ¡también es una oportunidad para aprender! A través de canciones y actividades, los pequeños descubrirán lo importante que es ser ellos mismos.

¿Cómo comenzó Teacher Aileth?

"Yo empecé a los 14 años de edad, a dar clases de canto en Venezuela en una academia que formé con mi mejor amiga, y la hicimos con el fin de que las niñas tengan un espacio seguro y respetuoso para desenvolverse en el mundo artístico sin competencia, respetando su cuerpo y creencias de cada uno. Así estuvimos más de 8 años formando niñas que hoy en día son madres y profesionales exitosas. ", empieza contando la teacher.

Llegando a Panamá, encontré un nicho muy especial que me siempre me apasionó, como es el musical . Y así en conjunto con mi carrera de psicóloga pude unir mis 2 pasiones. Definitivamente, la psicología de la música trae increíbles beneficios a los niños.

Yo empecé dando clases en una academia muy famosa acá en panamá en donde me permitió conocer la cultura y el estilo de las familias, luego ésta academia cerró sus puertas y las familias me contactaron y confiaron en mi, en poder seguir cultivando esa esencia musical en sus hijos.

Luego llega la pandemia, y fue un momento de mucha angustia porque me preguntaba ¿cómo niños tan pequeños iban a poder continuar la enseñanza musical en confinamiento?, sin embargo, sólo me duró medio día la angustia y me motivé a conocer zoom, herramientas digitales musicales, y así pude nuevamente llegar a ellos ya no de manera presencial sino virtual, y no sólo a niños de Panamá sino de muchas partes del mundo.

En estas clases empecé haciendo un live con mucho miedo y poca esperanza, lancé una publicidad y empecé!, cuando se conectaron 30 personas dije wow ¡, y luego religiosamente cada domingo armaba un set temático para ofrecerle a los niños 1 hora de aprendizaje y diversión de manera sana por medio del IG y de 30 espectadores pasé a 300 , 500 en una semana, cada semana iban aumentando.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyeO0jXvcVg%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABO4uRZAkVZCOtNRQe7x70Y3OJMjOtzntD9ih9lNYLqYxYsePb9mXEiZCZAMaeerpQZC5OgQtki8h1wWLKLW5e262KKH9U38iMsqj9xV3zxoNWDYaFhw8ZC12clW5cLRVC1sE796yX4U7NYF52wCeS0IXc9uXwMV5a7vEEyeEyi1QwZDZD View this post on Instagram A post shared by Aileth Vásquez (@teacheraileth)

Así que ya sabes, ¡No te pierdas la oportunidad de vivir un momento mágico en familia!

Estamos seguros de que este show teatral infantil será una experiencia que atesorarán para siempre. Que comience la función y la magia del teatro nos envuelva a todos!

¿Cuándo y dónde será la función?

El show será el domingo 3 de Diciembre y tendrá tres funciones disponibles 11:30 am, 3 p.m. y 5 p,m. en el Teatro La Plaza.

¿Dónde puedo comprar los boletos?

Las entradas están disponibles a la venta en Ticketplus Panamá. Los niños a partir de 2 años pagan boleto.