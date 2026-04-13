Arte Sano: plataforma impulsa la artesanía panameña y visibiliza su riqueza cultural

La plataforma Arte Sano surge como una iniciativa para destacar el talento, la creatividad y la identidad cultural de la artesanía en Panamá, promoviendo el valor de sus tradiciones a nivel nacional.

El proyecto tiene como objetivo dar a conocer las 13 categorías de artesanías existentes en el país , a través de la participación de 13 maestros artesanos , quienes representarán cada especialidad.

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ARTE SANO - 02

Cada uno será el encargado de mostrar al público:

El origen de su arte

Sus procesos y técnicas

La inspiración detrás de sus creaciones

El valor cultural en sus provincias

Una serie para conectar con la tradición

“Arte Sano” se desarrollará en formato de serie, con:

6 episodios de 30 minutos

Emisión semanal los domingos

Transmisión por Telemetro, después de la lotería

ARTE SANO - 01

En cada episodio se explorará una categoría distinta de la artesanía panameña, acercando estas expresiones al público.

Feria y experiencia internacional

Como parte del proyecto, en el quinto episodio los 13 artesanos participarán en una feria familiar en la Ciudad de Panamá, donde exhibirán sus creaciones.

Además, tres de ellos serán seleccionados para vivir una experiencia internacional con un viaje a un destino del Cono Sur, ampliando así su proyección cultural.