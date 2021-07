Hena González de Zachrisson reconocida con Premio Cervantes Chico 2021

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCRoDBSWFSwb%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Ayuntamiento Alcalá de Henares (@aytoalcalah)

"Chispita y Paquita", "Una esperanza para Nicasio", "Guacamayo" y "Cosas de niños y niñas" son algunos de los títulos más conocidos de la escritora colonense, quien también ha sido una importante promotora de la lectura entre niños y jóvenes en Panamá.

La labor de Hena González de Zachrisson como promotora recibió reconocimiento público en Panamá cuando introdujo el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil (PIALI). También es la representante por Panamá de la sección Nacional de la International Board of Books for the Young, de Suiza.

FUENTE: Redacción