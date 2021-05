Historia de amor del Príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles

Más de tres décadas llevaba esta historia llena de drama, y no fue hasta el año 2005 cuando finalmente Carlos de Inglaterra, contrajo nupcias con el amor de su vida, Camilla Rosemary Shand, hoy conocida como Camilla Parker Bowles, en una ceremonia civil.

El romance de Carlos y Camilla comenzó en 1970, en un partido de polo; les presentó una amiga en común cuando él tenía 21 años y, ella 23.

Tenían mucho en común, compartían el gusto por el polo, la pintura, la jardinería y la equitación, pero la posición del príncipe Carlos como heredero del trono, y la situación de Camilla de tener relaciones pasadas, estaban en su contra para la familia real.

Camilla venía de una familia tradicional pero sin título nobiliario; era hija de un oficial del ejército británico, tenía una personalidad fuerte y mucha astucia, lo cual cautivó al príncipe. Había tenido un romance con Andrew Parker-Bowles, y éste a su vez tuvo una aventura con la hermana de Carlos, la princesa Ana. Para los estándares reales Andrew y Camilla eran católicos, así que ninguno de los dos, por religión, podría pertenecer a la realeza.

Carlos y Camilla continuaron viéndose en forma privada; la idea de una relación entre Camilla y el Príncipe no le hizo mucha gracia a la Reina Isabel II, ya que ante sus ojos, no era la candidata idónea. No era dulce, inocente, de buena familia y mucho menos sumisa ante los protocolos reales. Así que la propia reina le exigió a su hijo Carlos, abandonar de inmediato esa relación. Arregló todo para que el príncipe, se embarcase en una misión lejos de Inglaterra, lo cual fue el momento propicio para que Camilla desistiera y se casara con Andrew Parker Bowles.

Camila Shand y el mayor Andrew Parker- Bowles se casaron el 4 de julio de 1973 y tuvieron dos hijos Tom y Laura Parker Bowles.

Un año después nació el primer hijo de los recién casados y Carlos fue nombrado padrino de bautizo. Andrew viajaba mucho y pasaba poco tiempo en casa, periodos en los que también le seguía siendo infiel a Camilla.

Ya a sus 32 años Carlos tenía la presión de casarse y de producir un heredero para la sucesión del trono, así que comienza a buscar a la candidata idónea, que cumpliese con la aprobación real, poniendo su mirada en Diana Spencer.

En 1981 la casa real anunció su compromiso con Diana Spencer, una joven, sumisa y de familia aristócrata, perfecta para el papel que le tenía reservado la corona. La ceremonia se llevó a cabo el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo en Londres.

Camilla asistió a la boda con su hijo, pero no fue invitada al palacio de Buckingham a la fiesta de celebración. Mientras Diana Spencer caminaba al altar, buscaba afanosamente a Camilla ya que sabía de la profunda amistad que su futuro esposo sostenía con ella.

Camilla y Carlos continuaron frecuentándose, ya que tenían un círculo de amigos en común, además Andrew Parker-Bowles era amigo del príncipe y uno de los militares favoritos de la Reina Madre.

Cuando Andrew se enteró, que su esposa Camilla le era infiel con el príncipe Carlos, no le dio mayor importancia, al contrario, rumores dicen que disfrutaba que su esposa tuviese un affaire con el futuro rey de Inglaterra; además sabía que ella no amaba al príncipe y que las cosas tampoco podrían terminar en un matrimonio entre ambos.

Dos años después de la trágica muerte de Diana, Carlos y Camilla aparecieron juntos por primera vez en público pero no fue hasta el año 2005 cuando unieron finalmente sus vidas en matrimonio. La Reina Isabel, le otorgó a Camilla el título de duquesa de Cornualles y es posible que algún día, llegue a ser la esposa del rey de Inglaterra. Es de todos sabido, que Camilla no desea ser llamada princesa de Gales para no tener el recuerdo de Diana en su vida.

Por su lado, los príncipes William y Harry estaban recelosos de aceptar a Camilla Parker como madrastra, ya que es mundialmente conocida la infidelidad de Carlos hacia su madre Diana, y todo lo que ésta sufrió a causa de ello.

Hoy día, Carlos y Camilla disfrutan felices de su hobbies y pasiones: la jardinería, la vida de campo, y los animales. Viven una vida privada lejos del asedio de los periódicos.

Hasta aquí la historia de amor entre Gladys y Fred que es como se apodan en la intimidad, Carlos y Camilla.