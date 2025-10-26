Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis del anteproyecto que propone cadena perpetua y multas a empresas eléctricas

En la edición de Debate Abierto de este domingo 25 de octubre la diputada Ariana Coba explicó su anteproyecto de ley que busca establecer cadena perpetua por crímenes atroces en Panamá. La activista de derechos, Lucy Córdoba, y el abogado Marco Austin emitieron sus consideraciones sobre esta iniciativa.

Por su parte, la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez, se refirió a la multa por más de 18 millones de dólares impuesta a las empresas ENSA, EDEMET y EDECHI. En tanto, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Libertad Ciudadana, manifestó su opinión sobre los proyectos anticorrupción que siguen sin ser debatidos en la Asamblea Nacional.

Además, Fernando Motta, presidente del Banco de Alimentos, detalló los avances en 11 años de la organización para reducir la inseguridad alimentaria en el país.