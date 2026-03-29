Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre el bioetanol, el alza del combustible y la guerra en Irán

Hoy en Debate Abierto, analizamos los efectos del alza del combustible en los suministros de alimentos, el transporte y la economía nacional. Además de la Ley sobre bioetanol y los subsidios. Conversamos con Miguel Arvelo, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Jhonathan Vega, diputado de Vamos; Cristina Thayer, de Azucalpa. Además estuvo Harry Quinn, especialista en hidrocarburos; Giovani Fletcher, del Instituto Panameño de Defensa de Derechos del Consumidor; Yoris Morales, comerciante de Merca Panamá; Jorge Isaac Dimas Collado, dirigente de Canatra, el abogado Jaime Abad y Ricardo López Polo, especialista en inteligencia estratégica. Y por último, Franklin Martínez, de la Unión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Umpyme).