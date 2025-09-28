Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre inseguridad, reformas al Código Electoral, pólizas y lucha contra la corrupción

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre inseguridad, reformas al Código Electoral, pólizas y lucha contra la corrupción, junto a Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública; Ian Van Hoorde, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores; Olga De Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana , capítulo Panameño de Transparencia Internacional; Juan Diego Vásquez , presidente de la Coalición Vamos; Cheyla Valdés, directora general de Carrera Administrativa; Roberto Zuñiga, diputado.