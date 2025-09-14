Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre el reto del "chen chen", corrupción, seguridad y narcotráfico

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre el reto del “chen chen”, corrupción, seguridad y narcotráfico, y el tema de la alfabetización constitucional, junto a Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA); José Antonio Domínguez, exdiputado; Jhonathan Vega, diputado; Angélica María Casas, administradora de empresas; Henry Vargas, presidente de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias; Víctor Álvarez Fernández, abogado; Carlos Araúz, economista; y Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac). Además, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, habló sobre el cobro por el uso de los corredores, entre otros temas.