Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de la criminalidad, educación, política y minería

Hoy en Debate Abierto conversamos con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sobre los índices de criminalidad, la educación panameña con Diógenes Sánchez, dirigente magisterial, Edwin Gordón, director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), Ariel Hugues, padre de familia y Lesbia González, psicóloga forense. También el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, realiza un balance de la situación nacional. Por su parte, Harley Mitchell, abogado especialista en derecho ambiental, habla sobre la auditoría integral a la mina de Donoso, junto a Roderick Gutiérrez, de la Cámara Minera de Panamá.