Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la educación, violencia contra la mujer, mina y las cárceles

En la edición de Debate Abierto de este domingo 29 de noviembre conversaremos sobre la violencia contra la mujer con Gilma De León, defensora de los derechos de la mujer y Suky Yard, abogada de la Fundación Vida Mujer, también hablamos sobre la situación de las cárceles con Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, y el futuro de la mina, con los abogados Luis Barría y Juan Carlos Araúz. Además los estudiantes Guadalupe Avilés y Dulce Velásquez del Concurso Nacional de Oratoria y Susan Góndola, Ámbar Lee y Antonio Zhang, de Debate Z, expusieron sus puntos de vista sobre la realidad nacional. Por último la excandidata presidencial. Ana Matilde Gómez, brindó un adelanto sobre lo que encontrarán en su nuevo libro que aborda la violencia contra la mujer.