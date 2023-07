Dani Alves, exjugador del Barça irá a juicio por violación

Esta "fianza" servirá para cubrir eventuales daños y perjuicios, no para salir en libertad condicional, dijeron estas fuentes; de este modo, la jueza da por finalizada la investigación del caso y se abre ahora la fase penal para Alves, que, sin circunstancias agravantes, podría ser condenado hasta 12 años de cárcel.

Antecedentes del caso de Dani Alves

El 2 de enero, una joven denunció que el futbolista la había violado en el baño del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre, después de que Alves disputara el mundial de Catar. El jugador, que inicialmente negó conocer a la chica, cambió varias veces de versión pero acabó admitiendo que habían mantenido relaciones, aunque consensuadas, según fuentes cercanas al caso.

La versión de la mujer se mantuvo estable y los magistrados de la Audiencia de Barcelona rechazaron diversos recursos de los abogados de Alves pidiendo su libertad condicional, alegando que existía riesgo de fuga a Brasil.

En una entrevista publicada en junio por un diario español, Alves sostuvo que era inocente.

"Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos", explicó Alves al diario desde la prisión en la que se halla, a unos 40 km de Barcelona.

El último equipo de Alves fue los Pumas de México, anunciaron la desvinculación de Alves de su club en enero, cuando saltó el escándalo.

FUENTE: AFP