David Beckham, el primero en ganar la MLS Cup como jugador y propietario.

Este sábado, el Inter de Miami ganó por primera vez la MLS Cup, y el astro argentino Lionel Messi sumó un nuevo título a su carrera, esta vez en el fútbol estadounidense. Con este triunfo, David Beckham también hizo historia.

Y es que el reconocido exfutbolista inglés se convirtió en el primero en ganar esta competición tanto como jugador como propietario de un club.

Beckham es propietario del Inter de Miami junto con los hermanos José y Jorge Mas. Desde su creación en 2018, el equipo ha evolucionado en estrategia y estilo de juego.

En 2023, con la llegada de Messi y otros jugadores como Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter de Miami alcanzó un mayor reconocimiento internacional.

Campeonatos ganados por el Inter de Miami de David Beckham