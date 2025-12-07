MLS Cup Deportes -  7 de diciembre de 2025 - 17:05

David Beckham, el primero en ganar la MLS Cup como jugador y propietario

David Beckham se convirtió en el primero en ganar la MLS tanto como jugador como propietario de un club.

David Beckham

David Beckham, el primero en ganar la MLS Cup como jugador y propietario.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado, el Inter de Miami ganó por primera vez la MLS Cup, y el astro argentino Lionel Messi sumó un nuevo título a su carrera, esta vez en el fútbol estadounidense. Con este triunfo, David Beckham también hizo historia.

Y es que el reconocido exfutbolista inglés se convirtió en el primero en ganar esta competición tanto como jugador como propietario de un club.

Beckham es propietario del Inter de Miami junto con los hermanos José y Jorge Mas. Desde su creación en 2018, el equipo ha evolucionado en estrategia y estilo de juego.

En 2023, con la llegada de Messi y otros jugadores como Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter de Miami alcanzó un mayor reconocimiento internacional.

Campeonatos ganados por el Inter de Miami de David Beckham

  • MLS Cup - 2025
  • Supporters Shield 2023 - 2024
  • Leagues Cup - 2023
En esta nota:
Seguir leyendo

Lando Norris se corona campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi

Messi gana su primera MLS Cup: así resultó campeón el Inter de Miami ante el Vancouver

Juegos Bolivarianos 2025: Yépez y Gutiérrez van a la final de gimnasia

Recomendadas

Más Noticias