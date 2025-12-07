David Beckham, el primero en ganar la MLS Cup como jugador y propietario.

Este sábado, el Inter de Miami ganó por primera vez la MLS Cup, y el astro argentino Lionel Messi sumó un nuevo título a su carrera, esta vez en el fútbol estadounidense. Con este triunfo, David Beckham también hizo historia.
Beckham es propietario del Inter de Miami junto con los hermanos José y Jorge Mas. Desde su creación en 2018, el equipo ha evolucionado en estrategia y estilo de juego.
En 2023, con la llegada de Messi y otros jugadores como Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter de Miami alcanzó un mayor reconocimiento internacional.
Campeonatos ganados por el Inter de Miami de David Beckham
- MLS Cup - 2025
- Supporters Shield 2023 - 2024
- Leagues Cup - 2023