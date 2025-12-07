Mundial 2026: FEPAFUT buscará instalar el campamento base de Panamá en Toronto.

Por Ana Canto Christian Núñez, director de selecciones nacionales de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), consideró positivo que los dos primeros partidos de Panamá en el Mundial 2026 se disputen en Toronto, y adelantó que buscarán establecer el campamento base de la Selección en esta ciudad.

“Creo que es bueno, positivo jugar los dos primeros partidos en una sola sede. Eso nos permite que el equipo tenga lo menos posible que movilizarse. ¿Con este escenario a qué apunta la Federación Panameña?, a buscar un campamento base lo más cerca de Toronto o incluso que el campamento base de Panamá sea en Toronto. Entonces, apuntamos a realizar este proceso y empezamos con las visitas del día de mañana”, señaló.

