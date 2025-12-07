Mundial 2026: FEPAFUT buscará instalar el campamento base de Panamá en Toronto.

Christian Núñez, director de selecciones nacionales de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), consideró positivo que los dos primeros partidos de Panamá en el Mundial 2026 se disputen en Toronto, y adelantó que buscarán establecer el campamento base de la Selección en esta ciudad.
Núñez agregó que evaluarán diversas alternativas. “Ya lo hablamos con Thomas (Christiansen), vamos a apuntar directamente a conseguir que nuestra sede sea en Toronto o muy cerca de Toronto. Repito, para nosotros es muy positivo jugar los dos primeros partidos en Toronto, menos movilizaciones, vuelo directo Panamá-Toronto, entonces va a ser positivo tanto para nosotros como delegación como para nuestros fanáticos también”.