6 de diciembre de 2025

Juegos Bolivarianos 2025: Yépez y Gutiérrez van a la final de gimnasia

Las panameñas Lía Yépez y Natalia Gutiérrez avanzan a la final de gimnasia aeróbica en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Competirán este domingo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las atletas panameñas Lía Yépez y Natalia Gutiérrez aseguraron su clasificación a la final individual de gimnasia aeróbica en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, luego de destacarse en las rondas clasificatorias realizadas este sábado.

Ambas gimnastas demostraron un alto nivel técnico y artístico, logrando posicionarse entre las mejores de la competencia y dándole a Panamá dos plazas en la final que se disputará este domingo.

La delegación panameña celebró este doble avance como un importante logro para la gimnasia nacional, disciplina que continúa sumando presencia en eventos internacionales gracias al talento de sus representantes.

La final promete una dura competencia entre las mejores exponentes de la región, y Panamá llega con dos atletas con amplio potencial para pelear por las medallas.

