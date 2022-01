"No fue un partido que personalmente a mi me gustó", Thomas Christiansen

"Estamos preocupados por la situación, hasta tener un resultado médico no podemos decir que están descartados. Si están lesionados por supuesto que hay que hacer rotaciones, pero hasta que eso no se produzca vamos con todo."

"No fue un partido que a mi personalmente me gustó, me gustó más el de Costa Rica, mejor dominio, mejor futbol", señaló Christiansen.

"Hoy no fue lo suficiente como para competir en un partido clasificatorio para un mundial, mucha relajación en mi punto de vista, luego tenemos que analizar el porque. Tuvimos la capacidad de reacción, merecimos meter más goles, la victoria era clara, pero el sufrimiento era demasiado para lo poco que se acercaron a nuestra área", destacó Thomas Christiansen.

"El penal que cometemos, es por llegar tarde. No estar metidos en el partido. Eso en Eliminatorias no se puede ir de esta manera", Thomas Christiansen.

Alberto Quintero

"Buen jugador, que sabe leer el partido muy bien, se mete entre líneas, crea situaciones de superioridad. Hizo un partido bastante bueno", mencionó el DT de Panamá.

Ansiedad en Panamá

"La presión la hemos generado nosotros mismos. Al jugar bien al fútbol, las expectativas de todos es que tenemos que ganar, da igual el rival, somos Panamá. Nos hemos ganado ese mérito", Christiansen.