Panamá vs. Nueva Zelanda: cancelan segundo amistoso del 13 de octubre y anuncian reembolso de boletos

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó este sábado 10 de octubre de 2026 la cancelación del segundo partido amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda, programado para el martes 13 de octubre, debido a que la selección neozelandesa decidió adelantar su regreso al país de origen ante la situación que atraviesa Panamá tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes.

Mediante un comunicado oficial, la federación informó que el encuentro del martes también queda cancelado, por lo que ninguno de los dos partidos amistosos previstos entre ambas selecciones se llevará a cabo.

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Panamá vs. Nueva Zelanda: ¿cómo solicitar el reembolso de los boletos?

La FEPAFUT anunció que los aficionados que adquirieron entradas para cualquiera de los dos partidos amistosos podrán solicitar el reembolso correspondiente.

Sin embargo, la entidad aclaró que el procedimiento para gestionar la devolución del dinero será comunicado durante los próximos días.

Por el momento, la federación no ha especificado las fechas, los canales ni los requisitos que deberán cumplir los compradores para solicitar sus reembolsos.

La FEPAFUT también expresó sus buenos deseos a la delegación de Nueva Zelanda por su regreso y manifestó su intención de volver a encontrarse con la selección en el futuro.