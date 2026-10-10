¿Habrá clases tras el sismo en Panamá? Esto respondió el MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que a más tardar este domingo 11 de octubre anunciará si las clases se reanudarán el lunes 12 de octubre de 2026, luego del sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá.

La decisión dependerá de las evaluaciones de seguridad en los centros educativos, debido a que se han reportado 419 planteles con afectaciones estructurales.

Durante una conferencia de prensa del Consejo de Gabinete, en la que se anunció la declaratoria del Estado de Emergencia, el ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que, tras el terremoto, ordenó la suspensión inmediata de las clases y la evacuación de los centros educativos del país como medida preventiva.

¿Habrá clases el lunes 12 de octubre en Panamá?

El titular del MEDUCA aclaró que todavía se encuentra bajo evaluación la reanudación de las actividades escolares, debido a las afectaciones registradas en 419 centros educativos.

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Estas instalaciones deberán ser inspeccionadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para determinar las condiciones de seguridad de los planteles.

Vega indicó que a más tardar el domingo 11 de octubre se comunicarán los resultados de la evaluación, así como la decisión sobre el regreso a clases.

El ministerio también deberá determinar si la medida se aplicará a nivel nacional o por regiones educativas, tomando en cuenta las condiciones de los centros escolares afectados.