Sismo en Panamá: Gobierno declara Estado de Emergencia tras terremoto de 7.5

El Gobierno Nacional decretó este sábado 10 de octubre de 2026 un Estado de Emergencia, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, con afectaciones en distintas provincias del país.

La declaratoria contempla un monto de hasta 100 millones de dólares para atender las necesidades de la población, mientras las autoridades reportan 27 personas lesionadas y ninguna víctima fatal hasta el momento del balance oficial.

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Por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, ministros, directores y administradores de instituciones públicas fueron convocados para coordinar las acciones de respuesta, evaluar los daños y agilizar la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas.

"El Gobierno Nacional por instrucciones del señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero nos encomendó que todos los minutos estuviéramos activos en las áreas afectadas del país", detalló el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

El Consejo de Gabinete aprobó declarar Estado de Emergencia para la atención de las afectaciones por el sismo registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, informo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.



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Sismo en Panamá: 27 lesionados y más de 426 viviendas evaluadas

Según el balance presentado por las autoridades, 27 personas resultaron lesionadas, con heridas catalogadas entre leves y moderadas, y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Asimismo, se reportaron 21 instalaciones de salud afectadas, que están siendo inspeccionadas por ingenieros, arquitectos y especialistas en estructuras para determinar las medidas necesarias.

Las autoridades también informaron que se han evaluado más de 426 viviendas con afectaciones, que van desde daños leves hasta la destrucción total de algunas residencias.

Sismo en Panamá | "La declaratoria cuenta con un monto hasta 100 millones de dólares, para atender esta específica situación, estamos recogiendo información y visitando cada área del país, principalmente las afectadas", Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia. pic.twitter.com/YbFHeTvY9F — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

Entre las provincias con mayores afectaciones habitacionales se encuentran Herrera, Los Santos y Veraguas.

En Isla Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas debido al incremento del nivel del mar. Según el Gobierno, los evacuados permanecen resguardados y reciben asistencia humanitaria.

MEDUCA reporta 419 centros educativos afectados por el terremoto

De acuerdo con la información del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se han identificado 419 centros educativos afectados por el movimiento sísmico.

El ministro de Educación, Ventura Vega, indicó que continúa bajo evaluación la decisión relacionada con las clases a nivel nacional, tomando en cuenta las condiciones de las instalaciones escolares.

Sismo en Panamá | El ministro de Educación, Ventura Vega, dijo que aún está bajo evaluación la decisión con relación a las clases a nivel nacional. Hay alrededor de 419 centros educativos afectados hasta el momento. pic.twitter.com/GY7aIuctgt — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

Gobierno despliega aeronaves, personal de emergencia y unidades de seguridad

Como parte de las acciones de respuesta, se pusieron a disposición cuatro aeronaves para facilitar el traslado de personal especializado y ayuda humanitaria.

El Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911) reforzó la atención en los hospitales de Penonomé y Aguadulce con 15 paramédicos y técnicos en emergencias médicas.

También se activaron unidades de la Policía Nacional para reforzar la seguridad, mientras 400 agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) fueron desplazados hacia Penonomé con equipamiento especializado para apoyar las labores de emergencia.

"Cuatro aeronaves fueron puestas a disposición para la movilidad personal especializado y ayuda humanitaria para llevar a lo mismo, igualmente el personal del @SUME911 reforzó el hospital de Penonomé y el Aguadulce con 15 paramédicos y técnicos de agencias médicas, igualmente los… pic.twitter.com/Y3gz1HAIKN — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

MOP trabaja en caminos afectados y reporta nueve puentes comprometidos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene equipos desplegados en distintas regiones del país, especialmente en la península de Azuero.

Las autoridades ordenaron trabajos para habilitar las vías de acceso hacia Torrio, Quebro, Arenas y Tonosí, con el propósito de facilitar el traslado de ayuda y personal de emergencia.

Según el informe, nueve puentes presentan afectaciones en estos sectores, uno de ellos con daños de mayor consideración.

"El Ministerio de Obras Públicas ha estado activo en las regiones a nivel nacional, pero principalmente en las regiones más afectadas que es la península de Azuero, y al día de hoy ha girado instrucciones precisas para que se habiliten los caminos para poder ir de Torrio,… pic.twitter.com/zNs7pv2h4G — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

Turismo y MEF coordinan medidas tras el sismo

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que una de las principales afectaciones al sector turístico fue la alteración de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La institución coordina con las aerolíneas la atención de los pasajeros afectados y mantiene comunicación con los hoteles para facilitar alojamiento a turistas que quedaron varados.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país cuenta con los recursos necesarios para responder a la emergencia y agradeció el respaldo ofrecido por organismos financieros internacionales.

Las autoridades continúan recopilando información y realizando inspecciones para determinar el alcance de los daños ocasionados por el terremoto.