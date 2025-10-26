Real Madrid vence en el Clásico y se consolida al frente de LaLiga.

El líder Real Madrid se llevó este domingo el primer Clásico de la temporada, de alto voltaje, al imponerse al FC Barcelona por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en la 10ª jornada de LaLiga.

El delantero francés Kylian Mbappé (22') abrió el marcador, un tanto que contrarrestó Fermín López (38'), pero el inglés Jude Bellingham (43') acabó por decantar la victoria del lado blanco.

"Nos va a venir bien este partido para crecer", señaló el entrenador madridista, Xabi Alonso, en rueda de prensa, antes de insistir en que hay que mantener la concentración.

Con un ambiente de máxima tensión, la grada se caldeó con una ruidosa pitada a Lamine Yamal cuando se escuchó su nombre a través de la megafonía por las recientes declaraciones del atacante culé sobre el club blanco en las que le acusaba de "robar" y recordaba sus pasadas victorias y goles ante el Real Madrid.

Luego la atmósfera siguió calentándose debido a las interpretaciones del VAR, que anuló un penal sobre Vinicius (3') y un tanto de Mbappé (12') por fuera de juego.

En la primera de esas acciones, Yamal metió un pie que terminó siendo golpeado por el del brasileño. En la segunda, el astro galo se encontró por centímetros adelantado.

En un momento de relajación por parte de ambos equipos, el inglés Jude Bellingham encontró un espacio para filtrar un pase a la espalda de los centrales del Barça, que Mbappé ejecutó en el 22 a la perfección para hacer subir el primer tanto al electrónico.

Los madridistas estaban eufóricos hasta el punto de que Dean Huijsen llegó a fallar una clara ocasión tras cabecear a bocajarro, pero el arquero polaco Wojciech Szczesny lo evitó.

El equipo capitalino fue cediendo la pelota hasta que Fermín aprovechó un error del turco Arda Güler en la salida: Pedri arrebató el esférico para dárselo al inglés Marcus Rashford, quien se internó por la izquierda y conectó con el propio Fermín (38'), que empató el duelo.

En cambio, el bajón madridista duró poco. En un centro al segundo palo de Vinícius a su compatriota Eder Militao, el balón acabó en Bellingham quien se hallaba solo para firmar el 2-1 en el 43.

FUENTE: AFP