Abu Dhabi Deportes -  25 de octubre de 2025 - 09:53

UFC 321 | Aspinall vs. Gane hora y dónde ver la pelea por el título este sábado

Tom Aspinall defiende su título de peso pesado ante Ciryl Gane en UFC 321, este sábado 25 de octubre desde Abu Dabi. Transmite Disney+.

@ufc
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Pasó casi un año para que el título de los pesos pesados de la UFC vuelva a estar en disputa. Tras el retiro de Jon Jones, el británico Tom Aspinall se convirtió en el campeón absoluto de la división y este sábado 25 de octubre tendrá su primera defensa oficial ante el francés Ciryl Gane, en la cartelera de UFC 321 que se realizará en Abu Dabi.

Aspinall, de 31 años, nunca había defendido el título absoluto, aunque en julio de 2024 logró mantener el cinturón interino tras vencer a Curtis Blaydes. El peleador inglés llega con récord de 15 victorias y solo 3 derrotas, consolidándose como uno de los pesos pesados más completos del circuito.

Por su parte, Ciryl Gane busca romper la mala racha en sus intentos por conquistar el campeonato. El francés ya tuvo dos oportunidades por el título: la primera en enero de 2022 ante Francis Ngannou, donde perdió por decisión unánime; y la segunda en marzo de 2023 frente a Jon “Bones” Jones, quien lo derrotó por sumisión en el primer asalto.

Horario del evento UFC 321 en Panamá

Sábado 25 de octubre de 2025

Desde las 13:00 horas (hora de Panamá)

Debido a que la cartelera se realizará en Abu Dabi, los horarios serán diferentes a los habituales para este tipo de eventos.

Dónde ver UFC 321 en vivo

El evento UFC 321, al igual que todos los espectáculos numerados de la organización, será transmitido en vivo y en streaming a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos oficiales para Latinoamérica.

