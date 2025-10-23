Messi renueva contrato con Inter Miami hasta 2028

El Inter Miami CF anunció este jueves la renovación del contrato de Lionel Messi hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), asegurando así la continuidad del astro argentino durante la próxima Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Messi seguirá en el proyecto que cambió la historia del Inter Miami
El anuncio fue acompañado por un video publicado en la cuenta oficial del club en X (antes Twitter), donde se aprecia a Messi firmando el nuevo contrato sobre un escritorio instalado en medio de la construcción del Miami Freedom Park, el moderno estadio que se convertirá en el nuevo hogar del equipo, con capacidad para 25.000 espectadores.
El capitán argentino, de 38 años, expresó su alegría por continuar en un club que, según sus propias palabras, le ha brindado felicidad y estabilidad personal.
Lionel Messi jugará en el nuevo Freedom Park
Messi llegó al Inter Miami en julio de 2023, revolucionando la liga estadounidense y convirtiéndose en el principal rostro de la expansión global de la MLS. Su presencia atrajo récords de audiencia, llenos totales en estadios y un notable crecimiento del interés por el fútbol en Estados Unidos.
La renovación de Messi garantiza su liderazgo dentro del club durante los próximos años, periodo en el que se espera que el Miami Freedom Park se consolide como uno de los recintos deportivos más modernos y visitados del continente.
FUENTE: AFP