Real Madrid vs Barcelona: hora, árbitro y dónde ver El Clásico este domingo

El fútbol mundial volverá a detenerse este domingo 26 de octubre con una nueva edición de El Clásico español entre Real Madrid y Barcelona , encuentro que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y que podrá seguirse en Panamá a las 10:15 a.m. por las pantallas de RPC Deportes.

Fecha: Domingo 26 de octubre

Domingo 26 de octubre Hora en Panamá: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Transmisión en Panamá: RPC Deportes

‍ Árbitro con antecedentes polémicos

image

El colegiado César Soto Grado será el árbitro principal del partido. Su designación ha generado inquietud en el entorno del Real Madrid, debido a varias decisiones polémicas que ha protagonizado en encuentros anteriores del club blanco.

Soto Grado, de 45 años, afronta su última temporada en Primera División por límite de edad. En su historial, ya dirigió un Clásico en el Bernabéu hace dos temporadas, y este domingo volverá a estar bajo la lupa por su actuación en uno de los duelos más seguidos del planeta.

Durante el informativo de este viernes, Real Madrid TV evitó referirse directamente al árbitro del encuentro, aunque sí recordó al juez de VAR designado, Iglesias Villanueva, por una acción polémica no sancionada contra Mbappé en un partido pasado del Espanyol ante el Barcelona.

Duelos y ausencias clave

El encuentro traerá de vuelta el intenso duelo entre Ronald Araujo y Vinicius Jr.. El defensa uruguayo, utilizado por Hansi Flick en varios roles, ya ha sido clave en anteriores Clásicos para frenar al extremo brasileño.

En el Barcelona, la gran baja será Robert Lewandowski, quien no podrá participar por lesión. El polaco, que suma cuatro goles en nueve partidos esta temporada, ha sido históricamente una amenaza para el Madrid con 11 goles en 17 enfrentamientos, pero esta vez verá el duelo desde fuera.

Con ambos equipos en plena lucha por el liderato de LaLiga, El Clásico promete emociones, tensión arbitral y un nuevo capítulo en la histórica rivalidad del fútbol español.