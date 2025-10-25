Guatemala Deportes -  25 de octubre de 2025 - 16:02

Selección Femenina de Futsal de Panamá debuta con goleada 5-1 sobre Nicaragua

La Selección Femenina de Futsal de Panamá debutó con triunfo 5-1 sobre Nicaragua en los Juegos Centroamericanos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección Femenina de Futsal de Panamá tuvo un debut arrollador en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras vencer 5-1 a Nicaragua en su primer partido del torneo.

El conjunto panameño mostró superioridad desde el inicio, con una sólida defensa y efectividad ofensiva que le permitió asegurar los tres puntos en su estreno.

Con este resultado, Panamá comienza con paso firme su camino en la competencia regional y se prepara para su segundo compromiso el lunes ante Guatemala, anfitriona del certamen.

El cuerpo técnico destacó la disciplina táctica y el juego en conjunto de las panameñas, que buscan avanzar a las fases finales y posicionar al país entre las mejores selecciones del área.

