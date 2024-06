Selección de Panamá: Harold Cummings no estará en la Copa América 2024 por esta razón

Esta es otra noticia que deja a los fanáticos panameños a la espera y con expectativas altas, ya que tan solo ayer se informó que el capitán de la selección, Aníbal Godoy, no participará debido a una lesión que sufrió en el encuentro amistoso con la selección de Paraguay.

Harolds Cummings reveló la razón de su ausencia en la Copa América 2024

Cummings reveló en una conferencia de prensa con su club, Xelajú de Guatemala, el motivo por el cual no participará con la Selección de Panamá en la Copa América 2024."

En este momento no estoy apto para representar a mi país como yo quiero representarlo, que es al 100% En este momento no estoy apto para representar a mi país como yo quiero representarlo, que es al 100%

Señaló Harold Cummings en la conferencia, destacando que ha puesto como prioridad el bien de la selección panameña.

"Ir a la Copa América sería un error de mi parte, porque corro el riesgo de lesionarme debido a las cargas altas, y segundo, no estar al nivel de mis compañeros para apoyarlos. Nadie quiere decirle 'no' a la Selección, pero en este momento no estoy capacitado para representar a mi país", puntualizó el defensa.