Suárez: "Me encantaría que Messi se quedara en el Barca"

"Como amigo y aficionado al fútbol y como lo que soy que es compañero de él, me alegraría, me encantaría y es lo yo que le recomendaría (que se quedara)", afirmó Luis Suárez , recién coronado cameón de Liga con el Atlético.

"Por lo que le ha dado él al club, por lo que el club le ha dado a él, y él siempre va a estar agradecido", dijo Suárez.

Messi finaliza contrato con el Barcelona el 30 de junio, pero el capitán azulgrana todavía no ha renovado, aunque según la prensa local, el de Rosario sería proclive a seguir en el club barcelonista.

Suárez y Messi comieron juntos en Madrid hace una semana, pero el artillero uruguayo aseguró que su amigo azulgrana no le adelantó si se quedará o se marchará y que tuvo que pagar él "porque jugaba de local".

Suárez siguió mostrándose dolido con la forma en que el Barcelona prescindió de sus servicios.

"Uno no va a ir en contra del Barcelona, fue el momento, el trato, porque creo que siempre me he portado bien con el Barcelona", dijo Suárez.

"No entendía las formas", añadió el delantero uruguayo, que afirmó que el club lo hacía "todo mediante prensa", sin hablar con él.

Suárez aseguró que ningún antiguo directivo le mandó un mensaje para felicitarle por la Liga y reconocer que se habían equivocado, "pero estuve a punto yo de mandarles alguna fotito".

El delantero charrúa se declaró contento en el Atlético y aseguró que seguirá un año más.