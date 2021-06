Técnico de España pide investigar amenazas contra Morata

Associated Press

“La situación tiene tal grado de seriedad que debe ser puesta en manos de la policía", consideró Morata el domingo, de cara al partido de octavos de final ante Croacia. "Insultar y amenazar a familiares, a niños, es un delito grave. No tiene ninguna importancia lo que yo pueda comentar, debería ser puesto en manos de las autoridades, y que se corrija de manera rotunda”.

El delantero sueco Marcus Berg y sus hijos han sido también víctimas de abusos y amenazas en las redes sociales, luego de que desperdició una oportunidad de gol frente a España en el empate 0-0 entre ambas selecciones. La federación sueca de fútbol ha denunciado esas amenazas a la policía.

Morata , quien pasó la temporada anterior en la Juventus, cedido a préstamo por el Atlético de Madrid, ha sido el delantero principal de España en la Euro 2020. Sus compañeros han condenado también las amenazas.

“Estamos expuestos a todo tipo de críticas y las aceptamos. Pero las amenazas, a un jugador o a un familiar o los niños, no las aceptamos”, enfatizó el capitán Jorge “Koke” Resurrección. "Todos somos responsables de nuestros actos y ser conscientes de lo que hacemos. Hay que denunciar todo tipo de acoso.

"No me entra en la cabeza que personas puedan hacer este tipo de comentarios por redes sociales, que pueden hacer mucho daño. No sólo al jugador, que está expuesto y lo llevas, pero a la familia y los niños es pasarse y, obviamente, denunciable”.

Koke fue compañero de Morata en el Atlético de Madrid, y comentó que ha hecho lo posible para ayudar a que el delantero permanezca concentrado en el torneo.

“Lo primero que hice al enterarme fue darle un abrazo muy fuerte y mucho ánimo", relató. "Creo que lo que más necesitaba era un abrazo de su mujer o sus hijos, así que se lo di yo. Es un tipo gracioso que siempre está riendo. Hay que intentar desviar un poco ese tema y centrarse en lo que hay que estar”.

