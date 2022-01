Thomas Christiansen arroja resultado negativo en COVID-19

El viernes, Thomas Christiansen dio una conferencia virtual donde anunció a los convocados desde su aislamiento, sin mostrar mayor síntoma de preocupación ante el brote en la delegación de Panamá.

"Después de leer mil páginas, no me entero. Hay reglas por un lado, otras por otro. Lo he dejado en manos de los doctores y que ellos me digan cuando tengo que hacer una prueba para saber cuando puedo volver al equipo. Ahora supuestamente hay una nueva ley donde puedo salir al quinto día con antígeno negativo.", respondió Christiansen a la pregunta de cuando viajaría a Costa Rica.

Javier Sánchez Jara, ha estado al frente de los trabajos de la selección de Panamá mientras Christiansen cumplía con su aislamiento obligatorio.