DOCTOR MILAGRO | Ali es hostigado por la prensa y mujeres

A Demir le piden que se encargue de la compañía, él acepta, no quiere cometer el mismo error de su padre. Acelya insiste que no pude dejar de dejar de ser doctor, Demir asegura que buscará la forma de poder cumplir con ello.

Beliz le dice a Ferman que le dijo que no la quería en su vida, fueron las últimas palabras que escuchó Kivilcim de su boca. Ella quiere verla, piensa que sufrió mucho. Ferman le menciona que ella no tenía a nadie cercano.

Por ser Ferman el superior de Ali recibirá el castigo, le suspenderán por seis meses y reducirán el salario.

Ali quiere hablar con el doctor Ferman, le pregunta si está enojado con él, piensa que debería escucharlo y por su culpa lo castigaron. Ferman le pregunta si Demir hubieses hecho lo mismo lo hubiese perdonado, le pregunta que si quería un trato distinto. Pero que tiene un trabajo, una novia y un hermano mayor, le pregunta que más quiere. Al principio lo trató como un extraño y luego lo acogieron. Le pregunta si quería ser igual a ellos, Ferman le pide que encuentre un método o siempre dependerá de alguien más.

Nazli le prepara el desayuno a Ali, y le muestra su revista favorita, pero luego de verse algo entusiasmado comienza a decaer, no tiene ganas de mucho. Pero Nazli le hace una broma y lanza una nariz de payaso por la ventana y tienen que esconderse para que no los descubran. Ali le dice a Nazli que no sabe cómo podía vivir antes de conocerla. Nazli le recomienda a Ali que debe ser positivo, porque vendrán tiempos mejores. Pero luego mira una pared en la calle que dice "Doctor asesino", Nazli dice que hará que desaparezca eso, Ali dice que dejó a una bebé huérfana.

Adil había prometido que se iría del hospital si Ali cometía algún error.

Ferman le insinúa a Beliz que deben hacerse cargo del bebé de Kivilcim, ella no quiere cambiar su rutina, pero Ferman le recuerda que siempre quiso tener un bebé. Beliz no quiere verla porque siempre le recordará a Kivilcim.

Adil le comunica a Tanju que deja de ser el director del hospital, luego que este le reclamara que dejara su puesto. Él le confiesa que ya dejó su cargo y le pide que aún no le cuente a Ali.