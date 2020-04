Pandemia causa estragos en la economía mundial

AP - THE ASSOCIATED PRESS • 9 Abr 2020 - 11:21 AM

La pandemia del nuevo coronavirus ha sacudido la economía a nivel mundial a un ritmo nunca antes visto. A continuación ofrecemos los acontecimientos del jueves relacionados con la economía global, la fuerza laboral y la propagación del virus.

IMPACTO MUNDIAL

Publicidad

No existe un lugar en la Tierra habitado por humanos que no haya sufrido una sacudida económica a causa de la pandemia. Estados Unidos lanzó el jueves un plan de 2,3 billones de dólares para estabilizar su economía.

- Oxfam ha advertido que cerca de 500 millones de personas de países en vías de desarrollo podrían hundirse en la pobreza. En vísperas de tres importantes reuniones económicas internacionales esta semana, el grupo de combate a la pobreza está exhortando a los países desarrollados a intensificar sus esfuerzos de ayuda. En un informe basado en una investigación de King's College London y la Universidad Nacional Australiana, Oxfam pidió la cancelación inmediata de un billón de dólares en los pagos de las deudas de los países en vías de desarrollo para este año.

- Se espera que el África subsahariana caiga en una recesión por primera vez en 25 años, de acuerdo con el Banco Mundial. Un reporte reciente del banco calcula que el crecimiento económico en la región de cerca de 50 países caerá este año de 2,4% mínimo a -2,1%, si bien ese desplome podría llegar a -5%. Se prevé que los países que dependen enormemente en la producción petrolera y minera sean los más afectados. Las mayores economías africanas _Sudáfrica, Nigeria y Angola_ que de antemano lucían inactivas, sufrirán todavía más.

- El principal banquero de Corea del Sur dijo que este año espera un crecimiento económico lento pero positivo para el país, que depende fuertemente del comercio, pese a la sacudida a nivel mundial propinada por el nuevo coronavirus. El gobernador del Banco de Corea, Lee Ju-yeol, ofreció su pronóstico el jueves luego que el banco mantuvo tu tasa de política monetaria en 0,75% pese a los llamados a plantear costos de préstamo más bajos.

POCOS VUELOS

Nunca se había registrado una perturbación más grave para los viajes, particularmente por aire. La devastación de la rama de los viajes continúa en aumento diariamente.

- El número de pasajeros trasladados por el grupo francés-holandés Air France-KLM tuvo un desplome de 57% en marzo en comparación con la cifra del mismo mes de un año anterior. El grupo de aerolíneas anunció el jueves que prevé la suspensión de más de 90% de su capacidad planeada en abril y mayo ante las restricciones de viaje.

- Portugal suspendió los vuelos comerciales en sus cinco aeropuertos internacionales. Las nuevas restricciones entraron en vigor el jueves y prohíben que más de cinco personas se congreguen en un solo lugar, lo que prácticamente impide que una persona viaje con otras.

DEMANDA DE SUMINISTROS

La necesidad de equipo de protección y de uso médico ha generado una amplia respuesta de las compañías para su producción.

- Más de 100 compañías han ofrecido una respuesta legítima a la petición del gobierno alemán de equipo para protección médica, de acuerdo con el ministerio de Salud del país. Alemania busca reducir su dependencia de los fabricantes asiáticos luego que la creciente demanda ha causado una escasez de suministros. El gobierno planea otorgar contratos para el suministro de equipo de protección desde mediados de agosto al menos hasta finales de 2021.