Panamá reúne a Europa y Centroamérica para impulsar millonarias inversiones

Más de 200 representantes de los sectores público y privado de Centroamérica y la Unión Europea se reunirán en Panamá este jueves y viernes en el marco del Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible, con el objetivo de impulsar proyectos concretos para la región.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el Sistema de la Integración Centroamericana y el Comité Consultivo de la Integración Económica.

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Impulso al Acuerdo de Asociación

El foro busca alinear de forma operativa el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, firmado en 2012 y vigente en su pilar comercial desde 2013, con la estrategia Global Gateway.

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Esta iniciativa europea, lanzada en 2021, pretende movilizar hasta 300 mil millones de euros en inversiones, mediante un enfoque conjunto que involucra a los Estados miembros, instituciones financieras y organismos de desarrollo.

Áreas clave de inversión

Durante las jornadas, autoridades, empresas y expertos analizarán cómo pasar del diálogo a la acción mediante proyectos en sectores estratégicos como:

Logística sostenible

Corredores marítimos verdes

Movilidad limpia

Infraestructura ferroviaria

Transformación digital

Integración energética regional

Estas áreas buscan fortalecer la competitividad regional y responder a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad de las cadenas de suministro y la transición verde.

Espacio para el sector privado

Uno de los puntos centrales será un taller dirigido al sector privado, enfocado en:

Acceso a financiamiento europeo

Estructuración de proyectos bancables

Asistencia técnica para empresas interesadas

Visión europea

El jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea, Felice Zaccheo, destacó que la estrategia Global Gateway representa una oportunidad para transformar prioridades en inversiones reales.

“Este Foro nos permite pasar de los principios a la práctica, generando impactos positivos en las personas y los territorios”, señaló.