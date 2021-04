Egipto busca arreglo financiero por bloqueo de Canal de Suez

El buque de carga Ever Given que encalló y bloqueó por casi una semana el Canal de Suez

El jefe del Canal de Suez dijo este martes que las autoridades están negociando un arreglo financiero con los dueños del enorme buque de carga Ever Given que encalló y bloqueó por casi una semana la crucial vía.

El teniente general Osama Rabie le dijo a The Associated Press que esperaba que las conversaciones con Shoei Kisen Kaisha Ltd., el dueño japonés del buque Ever Given, concluyan sin una demanda.