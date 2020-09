Andreina García Villasmil • 18 Sep 2020 - 06:13 AM

Es un hecho que desde que la cuarentena empezó a mediados de marzo, muchas han sido las etapas que has transitado en este largo (¿o corto?) camino de aislamiento casi total.

Y Justo por eso quiero empezar, ¿Estar en casa realmente es tan malo?.

Me gustaría establecer en primer lugar que lo que ha afectado la mente de cada sujeto no es sólo “estar en casa encerrado”, porque muchos dirán: “Yo muchas veces había pasado temporadas en casa sin salir, ¿por qué ahora si me afecta?”.

A lo que respondo: en esta ocasión hay una diferencia fundamental y radica en que: la decisión de estar encerrado no la tomaste tú, no es opcional, no es tú voluntad, es una imposición. Y aunque entiendas las razones de la misma, no deja de producir malestar, (y tal como hacen los niños) nos rebelamos emocionalmente ante las “imposiciones”.

Ahora bien, ¿Cuáles son puntualmente los efectos psicológicos que se han presentado durante esta pandemia a causa de la cuarentena?

Aunque el insomnio, depresión y la ansiedad son los términos más usados y explicados durante este período, no siempre los síntomas provienen de la misma raíz emocional, y es por esto que he decidido el día de hoy puntualizarles específicamente algunos otros que se presentan a parte de los ya conocidos, para que puedan reflexionar e identificar si te has sentido así y conocer parte del por qué:

1. Cambios de Ánimo Repentinos:

Esto es uno de los primeros efectos psicológicos en aparecer durante la cuarentena. Estar en un mismo espacio constantemente, puede llegar a producir desesperanza, impotencia, sensación de ahogo , o necesidad de “libertad” y esto puede disminuir tú energía y por consiguiente estar más o menos irritable de un momento a otro.

¿Te ha pasado que un día te sientes muy positiv@ haces ejercicio comes de forma saludable, incluso animas a tu familia o amigos, y otro día no quieres ni levantarte de tú cama? ¡No eres el unic@!

2. Estrés agudo:

Sensación subjetiva de embotamiento, desapego, ausencia de reactividad emocional, sentirse aturdido, desrealización (experimentar al mundo externo como algo extraño), despersonalizacion (no sentirte tú mismo).

Son sólo algunos de los síntomas del Estrés agudo, si has experimentado alguno de ellos por más de 1 mes, será necesario que acudas a un profesional de la salud mental para descartar el diagnóstico y evitar complicaciones futuras.

3. Conductas de evasión:

La utilización de la evasión como mecanismo de defensa de forma puntual pudiera ayudar a mantener tú equilibrio emocional durante el período del confinamiento, sin embargo si estás experimentando este tipo de conductas (no querer hablar de lo que está pasando, no emitir opinión alguna sobre lo que piensas, rechazar que te hablen sobre el tema (pandemia, confinamiento, Covid-19) y si lo hacen mostrar irritabilidad, o simplemente alejarte de tus dispositivos electrónicos en un 100% para no recibir nada de información).

Lo anterior hablará más de tú miedo que de tu equilibrio emocional, si bien es cierto caer en pánico no soluciona nada, el inicio de cualquier proceso de cambio es aceptar la realidad en la que te encuentras (expresando cómo te sientes al respecto), para evitar que estos comportamientos evasivos te alejen de tú propio presente, o hacerte reprimir el miedo que genuinamente sientes y aislando tus propios deseos.

4. Pérdida de control:

Para algunas estructuras de la personalidad que organizan meticulosamente sus pasos y su vida con suficiente antelación, este proceso es sumamente caótico. Ya que, representa la “caída” de todos los “planes” anteriores de manera imprevista, y les obligará a una reestructuración forzosa desde la propia crisis.

Si te has sentido así, la terapia psicológica podrá ayudarte no solo a aliviar la incomodidad, sensación de pérdida de control y manejo de la incertidumbre. Sino a desarrollar herramientas que en situaciones de caos futuras te ayuden a responder con un “plan emocional de emergencia” y no vivas las crisis siempre desde la vulnerabilidad.

El impacto psicológico de la cuarentena continúa y sus efectos van evolucionando con nosotros a medida que el tiempo pase, saquemos de este período las herramientas necesarias para obtener el conocimiento necesario sobre nosotros mismos, y nuestras respuestas al mundo exterior.

Es fundamental aclarar que cada sujeto responde de forma distinta a los mismos hechos, cada historia es totalmente diferente y es por ello que si me preguntan una “solución” global para los efectos psicológicos antes descritos que puedan hacer , sin pensarlo dos veces les respondería: asistir a una consulta psicológica.

¿Por qué?

Porque podrás abordar lo que estás sintiendo desde un punto de vista real, sin compararte con experiencias de otros, y obtener estrategias que respondan a tú propia vida

Finalizo con este ejemplo:

Si un amig@ o conocid@ fuera a comprar tu ropa para una ocasión importante, y solo tú puedas explicarle “generalmente” que es lo que quieres y que te gusta o disgusta. Cuando este llegue con lo solicitado te pregunto:

¿Será tú talla adecuada?, ¿Realmente será lo que necesitabas?, ¿Es lo que tú hubieses elegido?, ¿Te servirán realmente esas piezas para lo que requerías?

Lo mismo ocurrirá con la psicoterapia, nadie podrá elegir ni hacer este proceso por ti (para un cambio verdadero y sostenible en el tiempo), sólo tú podrás ir y escoger la pieza que necesitas.

¿Te animas a escogerla tú mismo a partir de hoy, o la seguirás escogiendo a través de los ojos y experiencias de otros?

