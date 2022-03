ENFERMERAS | Álvaro encuentra irregularidades en el hospital

El hijo de Alex no quiere preocupar a su mamá, Juan Pablo quiere que le avisa a su madre por su situación de salud.

Sandra se alegra por Reynaldo, él quiere celebrar, pero ella le recuerda que van a hacer la despida de Soledad que se jubila, Guerra les comenta que también irá. Reynaldo le dice a Sandra que no irá sola.

Alex va con la funcionaria del bienestar social. Quiere que le cuente todo lo que sabe del accidente de Humberto. Alex le cuenta que recién llegan y le consultan por la falta de tiempo que tiene con su hijo.

Álvaro le comenta a De La Torre que no le cuadra nada el reporte del Vaupés. Por eso quería reunirse con Guerra porque no que hay irregularidades en los gastos. No le cuadra el reporte de los pacientes, que sus nombres no los había escuchado. De La Torre piensa que debe haber una explicación.

Sandra se enfada con Reynaldo porque él se atribuyó como parte del regalo que dio Guerra q Soledad.

Soledad y Guerra esperan que su plan con el Vaupés vaya adelante y nadie se dé cuenta de lo que hacen.

Juan Pablo le comenta a Alex que no sabe por qué Félix está tan interesado en ayudarle. Alex piensa que está algo celoso, pero él dice que lo hace por Lucas porque se ve en él reflejado su adolescencia. Juan Pablo le comenta que él fue quien llamó a bienestar porque pensaba que iba a solucionar con la madre de Humberto.

Álvaro quiere reunirse con Guerra para hablar del Vaupés y le cuenta que hay cosas que no le cuadran. Y si no puede reunirse con él, hablará con Félix para realizar una auditoría para ver los sobrecostos.