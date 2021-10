ENFERMERAS | Carlos Pérez confía en Andrea para que resuelva su pasado

Andrea le confiesa a Carlos Pérez que se sigue viendo con su ex y que tiene a alguien que le dirá si está diciendo la verdad. Carlos le agradece por su sinceridad. Ella dice que ya cerró el ciclo con Jaime. Carlos también le pregunta si quiere tener más hijos, ella admite que sí. Carlos le pregunta a Andrea si van a seguir juntos y ella piensa que sí, porque eso le ha ayudado a sentirse mejor y quiere quedarse. Álvaro nota muy enamorado a Carlos Pérez, que le cuenta que mira la relación muy seria, que Andrea la nota comprometida y quiere una familia con ella. Andrea le cuenta A Carlos Pérez que Jaime le está esperando para llevarla a la cárcel porque hay un tipo que podrá decirle, según él, la verdad de lo que lo ocurrió.

Álvaro le pregunta a Sol por el hombre con el que se estaba viendo y comiendo. Sol le revela que comió con él porque es el esposo de una paciente en coma y tomó la iniciativa de apoyarlo, no sería capaz de meterse con un hombre casado.

Garnica le cuenta q Victoria que tuvo una buena tarde con Andrés, volvió a verlo como antes, con todo lo que preguntaba, curioso. Victoria piensa que no deben volver la guardia, y que si quiere puede ir los fines de semana. Pero Andrés que estaba en la habitación, llama a un amigo para saber si estaba en rumba, pero él está indeciso, no puede volver a cometer un error. Habla con su padre y jura que quiere hacer las cosas como se debe, pero no se siente bien. Garnica le pregunta por qué se metió al mundo de las drogas y Andrés piensa cuando vio a su padre y madre peleando, pero le responde que sólo le dieron de probar y ya. Garnica le comenta a Victoria que debía existir algo que detonara su adicción.

Victoria dice que María Clara seguirá con sus funciones, y Janeth coordinará con el proyecto de atención integral, pero María Clara se rehúsa porque fue el proyecto que ella realizó, Victoria señala que el proyecto es del hospital y Janeth está capacitada para llevarlo a cabo. Victoria le pide que saboteara el proyecto de María Clara.

Janeth habla con María Clara, para pedirle que le haga un resumen de su proyecto, pero le responde que, si no tiene tiempo para ello, que pida que se lo cambien.

Sol le pide a María Clara que no quiere estar en piso porque tuvo un inconveniente con Danilo, le trató mal y le gritó y mientras caminan, escuchan a Andrea hablar con una doctora, porque que iré saber si su cuerpo está bien para tener un hijo. Sol piensa que llevan poco tiempo y a lo mejor no ocurre, pero María Clara piensa que ella es una buena mujer y que Carlos quería tener más hijos.

Carlos llega para reunirse con María Clara para hablar del proyecto, pero le avisa que no tiene el proyecto ya. María Clara felicita a Carlos por el bebé que planea con Andrea porque la escuchó hablando de ello.

Daniel le ofrece disculpas a Sol, le menciona que ha sido de gran ayuda para él y su esposa, también siguió su consejo de hablar con una psicóloga.