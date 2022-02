ENFERMERAS | Sol sorprende a Renata y Danilo besándose

Danilo le dice a Renata que le explicará a Sol que se enamoraron, pero mientras se besan, Sol los atrapa. Sol recoge las cosas y se quiere ir, no quiere hablar de nada con Danilo.

Sol le pregunta a la empleada del hotel sí estuvieron juntos todo este tiempo y ella dice que si con la cabeza.

Diego le pide a Manuela que sean novios y ella acepta.

El Dr. Mackenzie se encuentra con Amanda y tiene ganas de volver a verse. Se alegra por encontrarla después de tanto tiempo.

Félix le dice a Carlos Pérez que Álvaro se hará cargo del trabajo de Gloria. Carlos Pérez no cree que Álvaro tenga tiempo porque tiene que irse a otro lado. Félix no se dio cuenta que tenía unas cirugías.

Mackenzie dice a Byron todos los problemas que tendrá a causa del cáncer. Lina está a su lado preocupada por él. Le promete que buscará alternativas para ayudarlo.

Reynaldo busca a Sandra para irse juntos. Le pregunta por los antojos que tiene, ella responde que ya se les fue y está lista para complacer el otro antojo. Ambos coinciden que el ambiente en el hospital es raro y se van a su nidito de amor.

Nicolás recibe a Amanda para mostrarle la casa, pero no contaba con que estaría acompañada del doctor Mackenzie.

Álvaro le dice a Fernando que no quiere irse y estar con ellos. Fernando apoyará en lo que decida. Sol llama a Álvaro para quedarse en su casa y le confiesa que sus sospechas eran ciertas, que Renata y Danilo son amantes.

Félix sigue viendo a Gloria, le muestra las cosas que compró para lo que sería su bebé.

Sandra se siente mal y Reynaldo piensa que es porque no come. Sandra dice que empezará su ayuno intermitente, pero él no quiere que haga eso. Ella dice que lo hará porque él dijo que estaba gorda. Reynaldo recibe la llamada de su esposa y le dice que está en la ciudad y quiere verlo. Sandra no sabe que pasará, Reynaldo siente que ella habla como si fuera una despedida.

Sol le dice a Álvaro que es una idiota, viajó con la ilusión de ver a Danilo y lo encontró con otra vieja. Quiere apurarse para sacar sus cosas antes que él llegue. Álvaro le pide que piense con cabeza fría y le recuerda que no está sola. Le pide que hable con Danilo por más difícil que sea, el estará a su lado y si no puede, que le deje una nota, quiere que lo haga por los hijos.

Danilo llega, pero Sol no quiere hablar con él. Danilo dice que lo de los niños no tiene nada que ver con Renata. Sol le recuerda cuántas veces le preguntó si estaba enamorada de ella. Danilo le dice que en ese momento no pasaba nada y no sabe en qué momento ocurrió todo eso.

Sol no quiere saber nada de Danilo y se irá con sus hijos.